J.J. Vaquero se 'burla' en redes sociales del parte médico presentado por David Bustamante

J.J. Vaquero está siendo noticia tras haber compartido en sus redes sociales una imagen en la que parece que le manda una indirecta a David Bustamante. Una instantánea que está siendo una auténtica revolución en las redes sociales en la que el humorista parece estar burlándose del ex de Paula Echevarría, eso sí, sin mencionarlo directamente.

Estos últimos días, Bustamante ha sido el centro de todas la miradas tras cancelar su concierto el pasado sábado en Laguna de Duero (Valladolid) por motivos de salud. Un parte médico indicaba que el artista tenía "fariongoamigdalitis aguda acompañada con fiebre y afectación de cuerdas vocales que le provoca afonía". El parte fue investigado ya que se averiguó que el Servicio de Urgencias del hospital nunca asistió a David. Posteriormente, se supo que éste había sido atendido en el hotel en el que se alojaba, es decir, la consulta fue privada.

Parece que toda esta historia le ha hecho algo de gracia a Vaquero. El humorista ha compartido una imagen en sus redes de un folio como si fuera un parte médico con unos dibujos hechos a mano con los símbolos de Castilla y León y casualmente del hospital en el que Bustamante tendría que haber sido atendido: "No puede caminar porque no tiene, porque le faltan, las dos patitas de atrás”, una frase que acompaña con una indirecta en la publicación: iSiento no poder actuar hoy en el auditorio de la feria de muestras. Gracias al personal de clínica por su atención", dice el mensaje.