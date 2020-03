Vania Millán, la que fuera mujer de René Ramos, el hermano de Sergio Ramos, ha querido sincerarse con sus seguidores y revelar que hace 17 años sufrió de ansiedad: "Hace 17 años y por un ataque de ansiedad y todas sus consecuencias aprendí una cosa... La mente es un mono loco y no la puedes dejar a su libre albedrío... de lo que se trata es de tu la uses para tus fines y no que ella te dirija a ti... y qué ocurre???? Que al estar encerrados nos vemos de frente con nuestro peor enemigo...".

De ahí que haya querido incidir en la necesidad de hacer frente a la situación que vivimos actualmente y así ha querido compartir algunos consejos para no dejarse llevar por el pánico: "Nosotros mismos o con los hábitos de nuestra mente... así que aprovecha porque son días de autoconocimiento!!! Y eso es estupendo porque podrás ver cuáles son tus verdaderos demonios o enemigos y podrás ponerte a trabajar... Os recomiendo que no es dejéis llevar por las circunstancias y que adaptándonos a la nueva situación seamos capaces de dirigirnos... os dejo cosas que yo hago", seguía diciendo Vania.

Y así compartía algunos consejos que ella está llevando a cabo durante la cuarentena: desde una rutina de ejercicio a la meditación, pasando por una buena alimentación o una lista de cosas pendientes por hacer para ir cumpliéndola.

