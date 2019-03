Vanesa Romero, enamorada y pensando en la maternidad: "Siempre he dicho que me encantaría ser madre, y todo llegará"

La firma Alma en pena ha celebrado su décimo aniversario y ha tenido como madrina del evento a Vanesa Romero. La actriz lleva tres años siendo la imagen de la marca de zapatos y estuvo radiante y encantadora con la prensa. Tras haber pasado por el amargo trago de terminar con su matrimonio con el productor Alberto Caballero, parece que Vanesa ha recuperado la ilusión con un nuevo chico.

"Estoy muy bien, muy tranquila, muy feliz. Afortunadamente en lo personal y en lo profesional estoy encantada", comentó la actriz. Y es que Romero está de lo más enamorada de Alberto Jiménez, el batería del grupo Showpay conocido artísticamente como Albert Eeleen, con quien lleva una relación bastante discreta.

"Mi chico se adapta, entiende mi profesión, me entiende a mí... y como ve que soy feliz, él está feliz. Porque al final eso es lo importante, apoyar a tu pareja, que te entienda y al final esto es un conjunto de los dos", aseguró sin ocultar la felicidad que le está dando esta nueva andadura en el amor.

En cuanto al tema de animarse a tener hijos, la intérprete declaró que "yo siempre he dicho que me encantaría ser madre, y todo llegará". Sin embargo, en este momento está centrada en su trabajo y no tiene tiempo de pensar en la maternidad: "Tiempo poco, cuando estás en este ritmo de trabajo. Va por etapas y esta etapa toca estar por y para mi profesión, y más adelante me quedo más tranquila y podré disfrutar de otras cosas".