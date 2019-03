Vanesa Romero confiesa que ha sufrido acoso escolar en 'Reflexiones de una rubia'

Vanesa Romero ha confesado que tras esa enorme sonrisa se esconde la historia de una niña que sufrió acoso escolar. Así lo ha revelado ella misma en 'Reflexiones de una rubia', su nuevo libro donde cuenta todas sus vivencias.

"Fue una etapa de mi vida en la que la situación fue bastante dura. Si a día de hoy lo he contado es porque ha quedado atrás y lo he superado", revela la actriz, quien también dice que no ha sido fácil escribir y describir todos estos momentos y sentimientos que vivió hace tantos años.

El 15 de septiembre tuvo lugar la presentación del libro y Vanesa aprovechó para dar las gracias a todos sus seguidores en Instagram: "Y llegó el día donde uno de mis sueños se hace realidad", decía junto a la portada de su 'manual de vida', como lo llama ella. "Gracias por todo vuestro amor y apoyo. Os quiero", sentenció. Una presentación que fue todo un éxito y de la que ha quedado muy satisfecha, según ha revelado en las redes sociales.

Atrás han quedado aquellos tiempos en los que sufrió bullying, ahora además de cumplir metas, también vive felizmente enamorada junto al músico Alberto Jiménez: "Mi pareja forma parte de mi vida. Estoy feliz con él y hay un equilibrio perfecto que es lo que yo necesito". Incluso no descarta tener un bebé pronto, ya que según ha dicho ella misma se le echa el tiempo encima.