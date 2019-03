Úrsula Corberó se graba en vídeo bailando en un garaje la canción de 'It's my life'

Úrsula Corberó ha hecho reír a sus fans con un vídeo que ha compartido a través de Instagram. La actriz vestida en modo 'sport chic' se ha puesto a bailar en una garaje como si no hubiera un mañana. La novia de Andrés Velencoso se movía con mucho ritmo con la canción de 'It's my life' de Bon Jovi. ¡Vaya ritmo!

La actriz ha declarado junto a la imagen que sus lunes son así, llenos de ritmo y vitalidad.

Pero a Úrsula no sólo le basta con bailar, la actriz siempre nos sorprende con sus imágenes en las redes sociales. No hace mucho tiempo recordamos una fotografía que mandó desde la cama en un hotel de Nueva York. Lo curioso es que su chico, Andrés, envió una similar con las mismas sábanas. No sólo vemos a la actriz muy feliz y enamorada, sino que ahora también vemos su lado más 'bailongo'.