Úrsula Corberó rompe con Andrés Velencoso por una supuesta infidelidad

Al parecer, la estupenda y feliz relación entre los guapísimos Úrsula Corberó y Andrés Velencoso ha llegado a su fin. La revista Cuore ha revelado que la actriz se ha quedado absolutamente decepcionada al averiguar que su novio le habría sido infiel hace unos días en una discoteca del centro de Madrid.

Velencoso fue visto en actitud cariñosa con otra mujer en el citado local, y no era la primera vez, por lo que Úrsula no ha podido evitar acabar, con todo el dolor de su corazón, con esta consolidada relación que ha durado más de dos años y que le ha dejado tan dolida que no quiere saber nada de Andrés.

Desgraciadamente, Úrsula vuelve a pasar por un mal trago en lo que al amor se refiere, pues sus anteriores relaciones con Israel Rodríguez o con Feliciano López tampoco terminaron de la mejor manera. Velencoso, por su parte, rompió inesperadamente en otoño de 2013 con Kylie Minogue y se rumorea que por aquel entonces ya podría haber mantenido algún contacto con Corberó, ¿la historia se repite?