Úrsula Corberó revela la increíble historia de superación de su madre y su hermana

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al colectivo femenino, y muchos famosos han compartido imágenes o palabras cargadas de cariño y fuerza dedicadas a las mujeres más importantes de sus vidas o han tomado parte activa de marchas por la mujer y han querido compartirlo con sus seguidores. Pero en especial ha destacado la conmovedora historia que ha revelado Úrsula Corberó.

La actriz de 'La Embajada', la serie de Antena 3, ha aprovechado la ocasión para publicar en su perfil de Instagram una foto junto a su madre, toda una heroína y luchadora, que ha acompañado de un texto donde narra la historia de superación que comenzó cuando era una adolescente. "Mi madre se quedó embarazada de mi hermana con 17 años. Cuando le empezó a asomar la barriguita pasó a ser la peste del barrio, se quedó sin amigas y aun siendo una estudiante brillante la echaron del colegio porque era un mal ejemplo para las demás niñas", escribe la intérprete.

Pero eso no le impidió seguir disfrutando de la vida, y además de continuar con la rutina que había llevado hasta el momento, comenzó a trabajar de multitud de cosas para sacar a su hija adelante, y no paró de luchar por sus dos hijas en ningún momento. "Cuando le dije con 6 años que quería ser actriz le suplicaba a su jefe que le diera la tarde libre y le decía que se lo descontara del sueldo para llevarme a los castings (…) hacíamos autoestop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado y allí cogíamos un tren que nos dejaba en Barcelona. Después metro. Las colas de los castings de publicidad eran infernales y durante un año no me cogieron para ningún anuncio, pero quien la sigue la consigue", explica una orgullosa Úrsula.

Luego le ha tocado el turno a su hermana, de quien ha dicho que "tampoco se queda corta". Y es que ella también tiene una historia de superación a sus espaldas: "ha trabajado sin parar toda su vida, pasando por momentos muy críticos con un hijo al que alimentar, desesperada por conseguir un empleo", relataba.

Tras el extenso mensaje con el que Corberó ha compartido con sus seguidores un capítulo de su vida de lo más íntimo, ha concluido diciendo: "Las mujeres no se merecen un día, se merecen una vida digna con igualdad. Soy quien soy y he llegado donde estoy gracias a la garra que he heredado de ellas. Una JEFAZAS que han podido con todo y más. Siento no tener una foto de las tres #MamiEsther @moni_fd us estimo i estic molt orgullosa de vosaltres ❤".