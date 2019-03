Úrsula Corberó reúne a sus compañeros de Física o Química por su 25 cumpleaños

Úrsula Corberó ha celebrado su 25 cumpleaños cargado de sorpresas: una bonita tarta y una reunión muy especial con sus excompañeros de la serie 'Física o Química'.

Aunque no sabemos qué le regaló su todavía no confirmado novio, Andrés Velencoso, Úrsula publicó un tuit en el que afirmaba: "Soy feliz! Gracias a todos!". Y es que con un novio con esa cara y ese cuerpo no se puede tener pena ninguna.

Angy, Maxi Iglesias y Javier Calvo, entre otros, quisieron compartir este día tan especial al lado de su excompañera y amiga, Úrsula Corberó. ¡Felicidades!