Úrsula Corberó se parte de risa cuando ve su nuevo cambio de look

A Úrsula Corberó le encanta jugar con su pelo, y es que tan pronto tiene la melena larga y morena, como que la tiene corta y rubia, por eso la actriz ha hecho un cambio de look. Aunque sigue teniendo el mismo corte, se ha puesto un tono rubio (que en un primer momento parece un poco anaranjado). La novia de Chino Darín ha compartido un vídeo, en su perfil de Instagram, donde muestra a sus seguidores el momento en que descubre cómo le ha quedado su nuevo color de pelo. Corberó no puede ni mirarse al espejo, se parte de risa y pega gritos: "Estoy en shock, esa no soy yo", dice. Sin duda alguna, es una de sus publicaciones más divertidas.