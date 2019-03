Úrsula Corberó: "Muchas veces me he sentido violada"

Úrsula Corberó está a punto de estrenar ‘La casa de papel’, la nueva serie de Antena 3 que promete ser todo un éxito. Durante la presentación de la misma, la actriz tuvo la oportunidad de charlar con los medios y hablar sobre el machismo que se vive todavía a día de hoy en el mundo del cine y la televisión.

“Me he sentido muchas veces un poco violada”, revelaba Úrsula, y añadía: “He visto cómo me ponían en ropa interior en una secuencia que no tenía sentido rodarla así. Momentos en los que me preguntaba a santo de qué tengo que ir yo ahora en bikini”, declara la intérprete en declaraciones recogidas por el portal Zeleb.

Y es que Úrsula es consciente de la importancia y la necesidad de que las actrices luchen por la desigualdad entre sexos: “Como estás buena, te toca esto. Por lo menos a mí me ha pasado, que por querer sentirme guapa me han infravalorado”, confiesa. De lo que está segura es de que “aún queda mucho por hacer”.

“Somos vulnerables, fuertes, especiales y estamos preparadas para el dolor. Las mujeres tenemos que confiar en nosotras mismas, apoyarnos y querernos para así luchar juntas. Y en lo que respecta a la ficción, es necesario que estemos presentes”. Y para rematar señala: “Porque nosotras tenemos mucho power y podemos interpretar a asesinas, a policías o a ladronas. De hecho, muchas somos las que cortamos el bacalao en la vida, así que nos merecemos la oportunidad de poder hacer los mismos personajes que los hombres”.