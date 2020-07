El explosivo look con el que Úrsula Corberó ha petado las redes: "Boom"

Úrsula Corberó siempre arriesga con sus looks y siempre gana. Esta última publicación, que puedes ver en el vídeo de arriba, la actriz se ha enfundado un vestido que nos recuerda a una película icónica y de las más famosas internacionalmente. Es una de las películas románticas más vistas y ese vestido no puede pasar desapercibido. Los seguidores de la actriz española no han dudad en ningún momento y les ha fascinado la inspiración del look.

La imagen ha conseguido nada más y nada menos que dos millones de likes. En las redes la actriz siempre se ha mostrado original y única. Con un feed de lo más bohemio, mucho más cuando las imágenes son son su pareja Chino Darin. La naturalidad será uno de los aspectos que hace que los seguidores estén cada vez más enamorados de Corberó.

Desde sus inicios Úrsula ha dado un cambio radical. Desde que la pudimos ver protagonizando ‘Física o Química’ a la Úrsula Corberó que conocemos ahora parece que ha pasado un lustro pero interiormente la esencia y el talento continua siendo el mismo.

