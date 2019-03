Úrsula Corberó habla sobre la portada de Andrés Velencoso y Nieves Álvarez: "Por qué no se lo preguntáis a Andrés"

La ruptura de Andrés Velencoso y Úrsula Corberó sigue siendo todo un misterio. Parece que después de dos años de relación, el modelo ha puesto fin a su relación con la actriz de 'Física o Química' y se ha lanzado a los brazos de la también modelo Nieves Álvarez. Este miércoles la revista Cuore sorprendía con una portada protagonizada por Nieves y Andrés.

Un encuentro secreto sobre el que Úrsula no ha querido hacer ningún tipo de comentario, la actriz ha decidido dar la callada por respuesta respecto a la nueva 'amistad' de su ex con la modelo y disfrutar de una tranquila jornada de compras por el centro de Madrid, aunque sí soltó un comentario que no deja lugar a dudas de que su relación con el modelo está acabada.

Durante esta jornada de shooping, Úrsula fue preguntada por los paparazzis sobre esta portada de Andrés y Nieves Álvarez: "No voy a hablar, ni siquiera lo hago delante de un photocall, por qué no se lo preguntáis a Andrés, no sé qué tengo que responder yo". Sin embargo sí confirmó que anímicamente está bien, así lo recoge Europa Press.