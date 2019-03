Úrsula Corberó habla sobre Andrés Velencoso: “Soy muy feliz”

En los últimos meses el nombre de Úrsula Corberó no ha dejado de estar en boca de muchos. Y no sólo por su trabajo como actriz en numerosas series televisivas, sino por su relación con Andrés Velencoso.

Aunque ninguno de los implicados ha querido ni confirmar ni desmentir la supuesta relación, hace unas semanas la revista Cuore publicó en exclusiva una fotografías en las que se les ve a los dos saliendo de casa de la actriz.

En su última entrevista, al ser preguntada por el modelo, Úrsula no quiso hablar sobre Velencoso porque a la actriz no le gusta hablar de su vida privada y así de lo dejó claro a los medios: “no me gusta compartir mi vida privada con nadie. Intento cuidar mi intimidad”. A pesar de eso, la joven actriz aseguró que “soy muy feliz”.

¿Confirmarán algún día lo evidente?