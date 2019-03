Úrsula Corberó, escayolada tras sufrir una accidente durante el rodaje de 'La Embajada'

¡Qué mala pata! A estas alturas de junio, no hay quien no esté pensando ya en sus vacaciones de verano, aunque sabemos de una que va a tener que aplazar sus planes: Úrsula Corberó se ha roto el quinto metatarsiano y han tenido que ponerle una escayola en la pierna derecha, por lo que tendrá que aguantar unas cuantas semanas de recuperación.

Según informa ¡Hola!, la actriz habría sufrido el accidente durante un día de rodaje de 'La Embajada' y no le gusta nada la idea de tener que llevar la escayola. Así, Úrsula nos ha hecho partícipes de su percance a través de Instagram, donde ha subido una imagen mostrando su vendaje con cara triste e incluso unas lágrimas de pega en la cara.

"Girls just wanna… #MalditaLisiada #MeHeRotoElQuintoMetatarsiano #BuenTiempoParaEscayolita", ha escrito junto a la foto bromeando con el mensaje que lleva en su camiseta e intentando tomarse este mal trago con humor. Sus seguidores no han tardado en mandarle mensajes de ánimo y recomendaciones para las próximas semanas: "Paciencia", "Mejórate ahora, que después podrías necesitar rehabilitación" o "Lo peor no es el calor, es el picor", son algunos de los comentarios que ha recibido Corberó. ¡Pobre!