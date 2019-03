Úrsula Corberó confiesa su principal deseo para Navidad

La relación entre Úrsula Corberó y Chino Darín está cada día más consolidada, algo que demostraron ayer la pareja en la presentación de la nueva película del argentino, 'La Reina de España', protagonizada por Penélope Cruz.

Úrsula estuvo en la alfombra roja y no tuvo ningún reparo en hablar de su relación ante los medios donde comentó lo feliz que estaba junto a Chino Darín y confesó lo mucho que le gustaría que las familias de ambos pudieran juntarse en Navidad: "Ojalá podamos juntarnos todas las familias por parte de unos y de otros".

Por su parte Chino comentó que tenía pensado ir a Argentina para pasar esta fechas: "Estas navidades me parece que me voy a pasarlas con mis amigos y mi familia que hace mucho que no los veo y supongo que Úrsula querrá hacer lo mismo".

La complicidad entre ambos es evidente y solo han tenido palabras de admiración entre ellos: "Es un tío que tiene un talento innato, que le viene de familia, y aparte de guapo y luminoso es una persona con un talentazo", dijo la intérprete. Mientras que Darín comentó: "Yo lo destaco todo de Úrsula".

Por otro lado, el padre del actor Ricardo Darín, quien también estuvo presente en el estreno, se ha mostrado muy cariñoso con su nuera hasta el punto que asegura que en su familia le han puesto un mote: "Úrsula es fantástica, es demasiado simpática y es lo que nosotros llamamos en Argentina gauchita".