Úrsula Corberó confiesa haber tenido el corazón roto: "Roto, roto, de morir"

Aunque Úrsula Corberó se encuentra felizmente enamorada junto a Andrés Velencoso, el corazón de la actriz no siempre ha tenido esta estabilidad emocional. La intérprete de 'Física o Química' ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que ha hablado sobre su actual relación con el modelo, además de hablar sobre los desamores que ha sufrido a lo largo de su vida.

Acostumbrado a ver a Úrsula siempre dinámica y divertida, nos cuesta imaginarnos a la actriz sumida en un mar de lágrimas.

"Sí me han roto el corazón. Roto, roto, pero bien roto. Roto, roto, de morir. Pero no quiero que eso me haga blindarme: prefiero seguir siendo como soy y lo que tenga que pasar pasará", confesaba a la revista. Y es que ella misma asegura que siempre "lo da todo" en una relación.

Además, Úrsula ha confesado cuáles son sus miedos, y es que aunque parece que la actriz no le teme a nada, hay muchas veces que los famosos muestran una coraza con la que intentan hacer frente a las críticas: "Me da un poquito de respeto el rechazo. Quizás por eso quiero estar siempre bien con todo el mundo".