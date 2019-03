Úrsula Corberó y el 'Chino' Darín se reencuentran tras días separados

Úrsula Corberó y el 'Chino' Darín están compartiendo su primer verano juntos y parece que su relación va sobre ruedas. La pareja está combinando el trabajo y las escapadas con amigos, incluso tienen tiempo para el amor. Por eso, tras unos días por separado, los actores se han reencontrado en Madrid.

Según ha informado HOLA.com, los enamorados estuvieron disfrutando de una velada romántica en Madrid, en el barrio de La Latina. Optaron por un restaurante muy discreto y tranquilo, en el que pudieron disfrutar de una larga conversación y de una cena con comida y vino típico de Argentina. Cuando salieron del local, la pareja se fue dando un paseo por las calles madrileñas que, a pesar de ser fiesta el lunes, estaban poco transitadas.

El actor argentino había estado con sus amigos en Cerdeña, así lo cuentan sus redes sociales, en las que ha subido una decena de fotos disfrutando de las vacaciones. Úrsula, sin embargo, se estaba recuperando de la ruptura de hueso (en el dedo meñique del pie) que había sufrido rodando 'La Embajada', serie en la que conoció a Darín.

"No me había pasado nunca, estar trabajando y que surja el amor así, pero hay cosas que son inevitables, suceden y pasan y hay que tratarlas con naturalidad", decía la actriz española el pasado mes de abril.

Él, con un gran sentido del humor, dijo bromeando: "Siempre he dicho que no iba a salir más con una actriz ni que lo iba a volver a intentar porque he tenido experiencias anteriores y en general son complicadas las actrices".

Y es que "el amor toca tu puerta cuando menos te lo esperas".