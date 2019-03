Úrsula Corberó afirma que sus palabras sobre la época de Física o Química se sacaron de contexto

Úrsula Corberó nunca pensó que su confesión sobre la relación que mantenían los protagonistas de 'Física o Química' fuera del rodaje iba a dar tanto que hablar. "Follábamos todos con todos. Nadie se enfadaba. Había mucha empatía", admitía la actriz en una entrevista. Su compañero, Javier Calvo, confirmó las palabras de Úrsula. Sin embargo, Angy Fernández y Andrea Duro no comparten la versión de Corberó y la primera decidió aclarar el tema a través de Twitter.

Como no podía ser de otra forma, en la rueda de prensa de 'La Embajada' gran parte de las preguntas dirigidas a la intérprete estaban relacionadas con este tema y Corberó ha zanjado todo tipo de especulaciones con las siguientes palabras: "Me gustaría aclararlo porque parece que está causando problemas a nivel interno del elenco. Solo decir que esas palabras han sido totalmente malinterpretadas, ayer por la mañana había unas declaraciones y por la noche ya había unas palabras que nunca habían salido de mi boca y nunca saldrán porque no son ciertas, yo guardo un recuerdo increíble de la serie, fue una de las etapas más felices de mi vida y me sabe fatal que se haya malinterpretado esto así, porque no hubo nunca orgías y Javier Calvo nunca estuvo vestido de botones. Vamos a reírnos un poco de todo esto, vamos a intentar reírnos un poco de la vida, vamos a intentar sacarle hierro y ya está".

Javier Calvó también ha querido dar marcha atrás y, si en un primer momento apoyó a Corberó admitiendo que todo lo que había contado era verdad, viendo el revuelo causado, ha decido escribir un tuit donde se mostraba arrepentido: "Chiquis: no hubo orgías en Foq. Hubo adolescentes y muchos líos. Mucho amor. ¡Todos con todos pero no a la vez!".