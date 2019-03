Úrsula Corberó y Adam Jezierski, diversión a tope en las tardes de domingo

Las tardes de domingo son, por lo general, bastante aburridas para la mayoría de humanos menos para nuestras ‘teen celebrities’ Úrsula Corberó y Adam Jezierski, quienes saben echarse unas risas de aúpa… ¡Cómo se lo montan de bien! Los dos amigos decidieron reunirse una tarde de domingo en casa de la rubia y comenzar con una serie de divertidas fechorías y que han grabado en un vídeo para deleite de sus miles de fans, hacerles reír y demostrar que lo suyo es una amistad a lo grande.

Comenzando con unos consejos sobre cómo dejar de fumar a través de una de las claves que le han funcionado a Úrsula para quitarse el mal hábito: el baile. Así comienza la cosa, pero no queda aquí, porque Corberó no dudó ni un solo segundo en arrancarse con su ya particular versión del ‘Single Ladies’ animando a sus seguidores en Twitter y demostrando que, además de actriz, es buena bailarina. ¡Cómo se mueve nuestar chica!

Y para mayor impresión, su amigo y compi de profesión, Adam, ha sido testigo y cómplice de los divertidos momentazos de esta tarde de risas… Charlas en francés, conversaciones con Maxi Iglesias, sus meriendas de quesitos y hasta secretos desvelados de sus ligues y romances… Se nota que el nuevo actor de ‘Con el culo al aire’, y Corberó son dos chicos muy divertidos y que saben complacer a sus fans con estas imágenes tan especiales.

Desde luego, queda claro que desde que se conocieron en la serie 'Física o química' lo suyo es complicidad pura y dura y que su amistad va para largo. ¡Menudo par de artistas que están hechos!