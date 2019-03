Úrsula Corberó: “Un hetero y una chica pueden ser amigos cuando no hay química, por ejemplo, Maxi Iglesias y yo somos como hermanos”

¿Qué puede suceder en una despedida de soltera? ¡Pues de todo! Y si todavía no has vivido en tus carnes ninguna, no puedes perderte la desternillante comedia ‘Cómo sobrevivir a una despedida’ que se estrena en cines este viernes 24 de abril.

Para hablar del film estuvieron anoche en El Hormiguero Úrsula Corberó y Natalia de Molina, que rieron, bromearon y se divirtieron de lo lindo junto a Pablo Motos.

Y es que el presentador no se mordió la lengua a la hora de hacerles preguntas sobre los chicos y las amigas. Así que cuando preguntó si un chico que estuviese bueno podría ser amigo de una chica que fuera guapa, Úrsula no dudó en contestar: “Sí, cuando no hay química. Maxi Iglesias es un tío muy guapo y yo soy mona, y somos como hermanos”, decía entre risas.

También confesaron qué harían si a su amiga y a ellas les gustara el mismo chico pero su amiga lo hubiera fichado primero. Así, Natalia reveló: “Yo me retiro si ella se lo ha pedido primero”, pero Úrsula aseguró: “Yo lo intento con el chico”.

También tuvieron clara cuál sería su reacción si el novio de una amiga que estuviera buenísimo tonteara con ellas por whatsapp, a lo que Natalia respondía: “Me daría muy mal rollo y creo que se lo diría a ella”, mientras Úrsula decía: “Yo le diría ‘pero de qué vas’”.

Como colofón final, ambas se marcaron el mítico ‘Single Ladies’ de Beyoncé del que Úrsula es ya toda una experta…