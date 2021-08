Así han sido los últimos meses de Carolina Monje, la novia de Álex Lequio

2020 no fue un buen año para muchas personas, y si no que se lo digan a Carolina Monje. El 13 de mayo de 2020 perdió a su novio Álex Lequio a causa de un cáncer. Meses más tarde, el 30 de diciembre exactamente, decidió poner tierra de por medio para cerrar uno de los peores años de su vida y comenzar uno nuevo alejada de todo aquello que le hacía daño.

Carolina dejó España y su destino elegido fue México, concretamente la ciudad de Tulum. La diseñadora viajó acompañada de amigos. Los paisajes, el buen tiempo y las aguas caribeñas consiguieron que Monje comenzara a curarse y empezase el nuevo año con cierta tranquilidad, tal y como recoge el portal Jaleos.

Pero lo cierto es que además de Tulum, Carolina no ha dejado de viajar en este último año, y siempre rodeada de sus amigos más cercanos, quienes han ayudado a la joven a salir adelante tras la pérdida de Lequio.

Aléx Lequio y su novia, Carolina Monje | Gtres

Monje ha recorrido muchos puntos de España y del extranjero para tratar de evadirse y superar esta difícil etapa que le ha tocado vivir. Portugal, donde pasó el aniversario de la muerte de Álex, Benicàssim, Andorra o Ibiza, donde se encuentra actualmente, son algunos de los lugares que ha transitado la diseñadora en estos últimos ocho meses.

Además de la pérdida de su pareja, Carolina tuvo que despedirse escasos meses atrás de su abuelo. Ambas pérdidas han dejado a la joven bastante nostálgica, por lo que no deja de escribir mensajes en sus redes sociales dirigidos a sus dos personas que ya no la acompañan.

"La distancia no es un problema. El problema somos los humanos, que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin escuchar. Y es que el amor se siente con el corazón, no con el cuerpo", escribe.

Además, otra de las cosas que ha ayudado mucho a la diseñadora a seguir adelante ha sido su marca de ropa, creada gracias al impulso que le dio Álex dos meses antes de irse. Ahora, la diseñadora, que además de ser la responsable de la marca es la modelo de la misma, acaba de lanzar una nueva colección de la que no puede estar más orgullosa.

Ello, sumado con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos, ha sido clave para que Carolina haya superado los baches de los últimos años y vuelva a sonreír y ser feliz.

