Álex Puértolas, Brays Efe y Rebeca Terán

Álex Puértolas, Brays Efe y Rebeca Terán aterrizan en Flooxer con el tutorial definitivo de cómo no hacer un vblog. No contar cosas que solo te interesen a ti, no te repitas, no hables muy lento, cuida tu imagen… ¡Crea tu propio videoblog con los consejos de los Roomies!