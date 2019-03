Los 5 trucos para adaptar tu armario a la nueva temporada

1. Vacía y ordena tu armario

Saca toda tu ropa, limpia a fondo tu armario y haz una selección de ropa. Lo que nunca te pones (y debes despedir), los básicos que debes renovar y lo que se queda. Tener una visión completa de todo lo disponible te ayudará a comprar con más cabeza. Además te reencontrarás con mucha ropa que habías olvidado, ¡cómo ir de tiendas sin salir de casa!

2. Combina

Antes de lanzarte a quemar la tarjeta de crédito piensa en cómo vas a combinar la nueva prenda que quieres comprar. ¿De verdad la vas a poder usar tanto como esperas? Ahora que tienes fresco todo tu armario será más fácil ver si es usable con tus prendas y terminará en el cajón del olvido.

3. Adapta las tendencias

Mejor no te ciegues por todas las propuestas de las pasarelas y tiendas. Inspírate en sus propuestas pero adáptalas a tu estilo y a tu armario. Por ejemplo no todos los colores nos sientan igual de bien, no te dejes guiar en exclusiva por lo más “in” del momento, piensa tu cuerpo, tu piel o tu tono de pelo.

4. Apuesta por los accesorios

Existen modas que sabemos que como la canción del verano, pasaran tras unos meses de furor. Si quieres usar el estampado o tejido de esta temporada no te compres un vestido o pantalón muy caro que luego no podrás usar más. Mejor accesorios lowcost como bolsos, bisutería o zapatos.

5. Adelántate

Las semanas de la moda de las grandes capitales nos traen las propuestas de lo que se llevará en la próxima temporada con varios meses de adelanto. Toma nota de las ideas más interesantes y aprovecha las rebajas y descuentos para hacerte con las prendas estrella de la próxima estación. ¡Visión de futuro!