La tristeza de Pepe Navarro tras enterarse de la muerte de La Veneno

Fue un rostro muy conocido de la pequeña pantalla en los años 90 gracias a que la descubrió Pepe Navarro y la fichó para su programa. La Veneno vivió junto a él sus grandes días de gloria y nadie presagiaba que viviría tan triste final.

Y es que la mítica vedette fallecía este miércoles por la mañana por un fallo multiorgánico a raíz de un fuerte golpe que sufrió en la cabeza tras, supuestamente, un accidente doméstico después de ingerir alcohol y ansiolíticos. Todavía hay muchas dudas sobre su muerte y hay que esperar al resultado de la autopsia, ya que las primeras informaciones hablaban de una brutal agresión que Cristina Ortiz, su nombre real, habría recibido en su domicilio.

Sea como sea, Pepe Navarro se enteraba gracias a la llamada del portal Vanitatis del fallecimiento de su amiga, ya que el presentador se encontraba en Nueva York. En conversaciones con este medio, Pepe manifestaba su pesar: “Siento profundamente su muerte. Era muy buena persona. La vida no le sonrió demasiado”.

Al otro lado del teléfono, Navarro continua hablando con Vanitatis: “Consiguió cosas como que le reconocieran su identidad sexual, pero tampoco le hizo feliz. Era exuberante y lo que hacía en pantalla lo hacía también en su vida privada”. El presentador alaba lo muy positiva que era La Veneno y siente que toda la energía que tenía se fuera diluyendo: “Su final ha sido muy injusto. Cuando me he enterado, me ha producido una gran tristeza y lo siento profundamente”, ha manifestado.