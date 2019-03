La triste boda de Naím Thomas con su novia colombiana, Dahianha Mendoza

SU HERMANA FALLECIÓ TRES DÍAS ANTES DE UN ICTUS CEREBRAL

Naím Thomas se casó hace cosa de un mes con su novia colombiana Dahianha Mendoza. Pero no pudieron celebrarlo como la ocasión merecía ya que, tristemente, tres días antes había fallecido la hermana del cantante por un ictus cerebral. La pareja decidió darse el ‘sí quiero’ de todas formas, pese a que no estuvieron acompañados por familiares y amigos, y es que no podían posponerlo porque los papeles de Dahianha prescribían.