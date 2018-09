El tremendo enfado de Amaia Montero con Malú por llamarla "gorda"

Malú no pensó que sus palabras en la entrevista que concedió a El Español pudieran sentar tan mal a Amaia Montero. La cantante habló sobre el machismo en la industria musical y sobre el hecho de que se valora a una artista más por su aspecto físico que por su voz.

De hecho, se refirió en concreto al caso de Amaia, quien últimamente ha recibido muchas críticas por su cambio físico: “A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?”.

Es más, aplaudía a mujeres como Amaia o Tania Llasera y sus kilos de más: “Chapó por Tania, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36”.

Pero la ex vocalista de ‘La Orega de Van Gogh’ no se ha tomado nada bien sus palabras y ha respondido en Twitter a Malú lo siguiente: “A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú!”.

Mientras Malú no ha contestado a sus palabras, sí lo han hecho otros muchos usuarios, entre ellos muchos fans de ambas, que intentaban aclarar que quizás Amaia había malentendido a Malú, aunque algunos han destacado el hecho de que la vasca sólo buscaba protagonismo, a lo que ella entraba al trapo diciendo: “Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto”.