El tremendo cabreo de Arévalo después de que las redes se mofasen de él por el mensaje que envió a Jennifer Lopez

Recientemente el mítico humorista Arévalo se convertía en la mofa de las redes sociales después del mensaje que envió a Jennifer Lopez a través de su cuenta de Twitter.

"Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial", escribía Arévalo en su post.

Tras este mensaje, los comentarios en las redes no dejaron de sucederse riéndose de Arévalo. "Hoy pillas, Arévalo", "A por ella, tigre"… eran algunos de los mensajes que podían leerse junto al post.

Pero hubo uno que ha enfadado mucho a Arévalo que no ha dudado en pronunciarse y mostrar su enfado a través de las redes especialmente cuando le llamaron "baboso".