Los trapos sucios de Espartaco machacan a la Princesa Letizia

REPASAMOS LAS NOTICIAS DEL CORAZÓN

A pesar de que la Princesa Letizia hace doblete en las portadas de Semana y Lecturas con su nueva imagen y la tiara que lució el día de su boda, la ex periodista no ha podido ganarle la batalla semanal de las noticias del corazón a Hola que lleva en exclusiva la primera entrevista de Patricia Rato, ex del torero Espartaco contándolo todo acerca de sus sentimientos, su divorcio y su nueva vida.