Amaia Montero ha sido en varias ocasiones el foco de la crítica a través de las redes sociales, una presión que le ha pasado factura y por ello anunciaba hace dos meses que necesitaba retirarse durante un tiempo.

Primero fue a ráiz de un directo que tenía pensado hacer con sus fans pero que definitivamente no pudo realizar porque no se encontraba bien: "Hola a tot@s... respecto al live que comenté y que me hacía tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo, mucha fuerza y todo mi amor a todos", escribía entonces en Twitter.

A raíz de todo esto surgió el hashtag #EnLosZapatosDeAmaiaAhora donde sus seguidores le dieron todo su apoyo y cariño en estos momentos tan complicados: "Solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", respondía la cantante.

Ahora, Amaia ha compartido una imagen actual suya donde aparece completamente renovada. La foto, que puedes ver en el vídeo de arriba, ha sido muy comentada por todos sus fans quienes han resaltado lo bien que está.

"Que delgada te ves casi no te reconocí", le escribe un usuario de Instagram. "Eres preciosa", le comentan por otro lado.

Seguro que te interesa:

El mensaje de Amaia Montero a Malú que deja atrás su polémica del pasado