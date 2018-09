El trágico pasado de Pablo, el ex novio escritor de Oriana Marzoli

Pablo, el ex novio escritor de Oriana Marzoli, no ha podido aguantarse más. Después de recibir cientos de críticas por la buena vida que parece tener, el joven ha explotado y ha querido contar a sus seguidores su trágico pasado.

"Llevo toda mi vida viviendo en hospitales por la enfermedad que padeció mi madre. Miocardiopatia dilatada, cáncer de colon y problemas de riñón producidos por el mal funcionamiento del corazón. Estuve hasta el final con ella. A mi padre le dio un ictus y, aun siendo una buena persona, ya no volvió a ser el mismo", ha confesado.

Además, vio a su tío morir de sobredosis: "¿Te cuento cómo es ver a tu tío morir de sobredosis y que no te reconozca cuando fue el que me regaló mi primera raqueta? ¿Me vais a venir a contar cómo es la vida? Estoy harto de los mensajes opinando sobre la vida de los demás".

Y, por s fuera poco, ha experimentado lo que es vivir en la pobreza más extrema: "He vivido en la calle y llevo trabajando desde que tengo uso de razón para ayudar a mi familia. Vivo solo desde los 18 años y he pasado semanas comiendo comida caducada porque no teníamos para más que eso".

Además, sufrió un accidente de tráfico que casi acaba con su vida: "Cuando vivía en Estados Unidos fui atropellado y me dieron muerte clínica. Casi termino en silla de ruedas. Además, lejos de mi familia porque estaba estudiando allí con una beca que me gané con el sudor de mi frente porque mi familia no tiene un duro".

De ahí que invite a sus haters a dejarle en paz: "Yo soy escritor y si no queréis leer drama no lo hagáis, id a ver comedia y dejadnos al resto con nuestra vida, que bastante tenemos".