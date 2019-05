El topless de Laura Matamoros que ha enamorado a Daniel Illescas

Laura Matamoros no ha tenido reparos en mostrar su lado más sexy en Instagram, y así ha posado con un recatado topless mientras observa Madrid desde las alturas. Tras compartir la sensual imagen, los comentarios no se han hecho de esperar, y entre ellos no podía faltar el de su chico, quien ha quedado prendado de la belleza de la influencer.

La hija de Kiko Matamoros está pasando por uno de sus mejores momentos, tanto profesional como personalmente, y es que su relación con el modelo e influencer, Daniel Illescas, no puede ir mejor.

De hecho, incluso aprovecharon su viaje a Cuba para casarse mediante una boda ficticia en la que se juraron amor eterno, y hace poco se escapaban a Ibiza para la consiguiente 'luna de miel'.

Además, Matías, fruto de la relación de Laura con Benji Aparicio, acaba de cumplir su primer añito y ella no puede estar más enamorada y orgullosa de su pequeño, el cual ya está dando sus primeros pasitos.