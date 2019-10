Toñi Moreno y Rosana por fin se dejaban ver juntas hace unos meses confirmando así su relación. A partir de ese momento, ninguna de las dos negó lo imprescindibles que eran una para la otra, a lo que se sumó la feliz noticia del embarazo de la presentadora.

Sin embargo, parece que el amor no ha sido suficiente, y es que a pesar de que acaba de conocerse que han roto, por lo visto llevan separadas desde hace poco más de un mes, momento exacto en el que Toñi decidió empezar a realizar grandes cambios en su vida enfocados en la llegada de su hija Lola.

Y según informa la revista Lecturas, el problema vino a raíz de que la cantante no quiso dar ese paso adelante en su relación que la gaditana necesitaba. Rosana sigue viviendo con su ex y no quiere 'abandonarla', una situación que Toñi no estaría dispuesta a tolerar.

