Toñi Moreno está descansando unos días en su tierra, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Allí la presentadora, que se encuentra en su cuarto mes de embarazo, sufrió un pequeño accidente que la llevó al hospital.

Pero ahora ha querido tranquilizar a sus seguidores dejando claro que tanto ella como el bebé, que será una niña y se llamará Lola en honor a su madre, se encuentran perfectamente.

"Me preguntáis todos por cómo estoy?? Ya me veis , con la nariz de Mr Potato. Jajajajjajajajajajaj. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude .... Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso ...: Besos y os quiero!!!!!", ha contado ella misma en su Instagram.

Al parecer Toñi se encontraba en las carreras de la playa de Sanlúcar, donde fue nombrada embajadora de las mismas, cuando sufrió la caída: "Espero ser merecedora de este reconocimiento por parte de la @carrerassanlucar y ser una digna embajadora. Fue un día accidentado porque acabé en el hospital por una caída tonta".

