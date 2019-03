Todos los detalles de la boda de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Andreu Buenafuente y Silvia Abril querían una boda de lo más íntima, y así ha sido hasta ahora. Concha Velasco, una de las invitadas al enlace, ha contado alguno de los secretos mejor guardados de la ceremonia.

Tuvo lugar en Barcelona y fue oficiada por la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau. "Tengo que decir que Barcelona es también mi ciudad, y sufrí mucho al ver lo que había pasado en ella", dijo la intérprete refiriéndose a los atentados de la pasada semana.

La feliz pareja se conocía durante uno de los programas de Buenafuente en 2006. Desde entonces, no se han separado ni un momento. “Sí, me enamoré de ella. Una vez se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después quedamos y hablamos mucho, cenamos, seguimos hablando. Fuimos a casa, seguimos hablando… y le dije: 'nos deberíamos dar un beso ya'. Y en ese momento empezamos a salir", contaba Buenafuente.