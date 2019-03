Todo lo que tu novio jamás entenderá

Prepararte

¿Por qué necesitas más de 10 minutos? Aunque intentes explicarle a tu chico que el aspecto que tienes ahora mismo no es algo accidental e inmediato por las mañanas, para él, seguramente, más de 5 o 10 minutos parar prepararte sería suficiente. Así que relájate, toma aire, y sonríe cada vez que te diga que por qué tardas tanto.

Cremas

Tienes la hidratante, el sérum, la hidratante de noche, y de día, el jabón de cara… Para él, todo es lo mismo, y no tiene ni idea de por qué necesitan tantos botes en el baño, si ¡son todos lo mismo!

Emoticonos

¿Qué tienen los hombres en contra de los emoticonos del whatsapp? Sí, son divertidos.

Disciplinas del gimnasio

Te has apuntado a la nueva clase de Aeroyoga, o Aquabike, y mañana vas a probar Bodyattack, o tal vez Twist&Waist. ¿Para qué necesitas todo eso? Con una sala de máquinas es más que suficiente. No comprenden que nuestros propósitos de gimnasio pueden ser un tanto diferentes. Y sí, queremos hacer deporte, pero también divertirnos al ritmo de la música. Ah, y no pretendas que te acompañe a la clase de Zumba.

Menstruación

Después de tanto tiempo contigo, aún no sabe calcular cuando te toca. Pero eso no te molesta, lo que no te gusta es que no te comprenda cuando te dan ganas de llorar y gritarle al mismo tiempo, porque las hormonas están jugando contigo.

Bolsos

¿Para qué necesitan las mujeres tantos bolsos? Con uno es suficiente para echar todas las cosas en él.

Diferentes tonalidades

Si pretendes que tu pareja te de una opinión sincera acerca de los diferentes todos de rosa de todos tus pintalabios, es mejor que abandones la misión. Para él, siempre estarás guapa, con y sin maquillaje (y de eso no nos quejamos). Pero si te gusta maquillarte, fíate de tu instinto y no intentes que valore como tu mejor amiga cada cambio de aspecto que te haces.

Cortes de pelo y beauty en general

Y lo mismo pasa con los cortes de pelo, los conjuntos de ropa y demás recomendaciones de moda y belleza. A no ser que sea un experto en el campo (y eso es bastante improbable), olvídate de que te de una opinión argumentada sobre por qué deberías cambiar de zapatos para conjuntar tu look.