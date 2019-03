Todo lo que los hombres deberían saber antes de salir con una adicta al café

1. Te gastas una millonada en café

Incluso si estás a fin de mes y no tienes para ir en metro, el café de la mañana, medio día, tarde, tarde y más tarde no te lo quita nadie. Y si sugieres que nos lo llevemos en sobre al trabajo, fingiremos que no te hemos escuchado.

2. Te juzgaremos por tu pedido de café

¿Eres lo que comes? No. Definitivamente, eres el café que bebes. ¿Un moccacino? Aficionado, tienes tanto que aprender…

3. Nada puede pasar antes del primer café

Y cuando decimos nada, nos referimos a nada: no besos, no caricias y, por favor, nada de sexo. Si tú eres una persona de mañanas, por favor, ¿nos podrías preparar el café?

4. Dormir puede ser un problema

No es que el café nos afecte, sino que no queremos dormir (¿quién quiere hacerlo cuando tienes una taza de café latte esperándote?).

5. Tenemos dolores de cabeza

¿Y cómo puedes hacer que se nos pase? Invitándonos a un café, por supuesto.

6. Somos unas citas baratas

Todo lo que queremos en esta vida no te costará más de 4€.

7. También nos trae mal humor

Nos enfadamos contigo, con el mundo y con nosotras mismas. Si al camarero se le ha ocurrido cambiar nuestra bebida por descafeinado, puede darse por hombre muerto.

8. ¿Por qué nuestros amigos no son como en Friends?

Nuestra vida sería mucho más feliz si nos pasáramos las horas en un café por las tardes.

9. Apestamos (solo un poquito)

Vale que nuestros dientes estén un poco amarillos, pero nuestro corazón está bien calentito (igual que un caramel machiatto).

10. Acostúmbrate a las colas

Pero oye, este sitio no es así de famoso por nada. Te aseguramos que las 30 personas delante lo saben bien, y sí, merece la pena.

11. La taza de café de cartón es parte de tu outfit

Y no, no estaría completo sin ella. Es como si le faltara un accesorio a tu look.

12. No es solo café

Es un mundo entero lleno de sabor a descubrir y disfrutar, hecho para enamorar.