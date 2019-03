Todo lo bueno que tiene tener novio

1. Tienes a alguien que te abrocha el vestido

Te has preparado para salir, maquillado y peinado. Ya tienes todo listo… pero no consigues abrocharte del todo el vestido. A no ser que quieras salir de casa con media espalda al aire, o recurrir a una chaqueta para cubrirlo, la ayuda de tu novio te vendrá de maravillas en este momento.

2. No más Tinder

Se acabaron las citas a ciegas que acaban en desastre y el esfuerzo de buscar pareja en internet. Es momento de relajarte y disfrutar de tu media naranja.

3. No tendrás que preocuparte por si te está ignorando

¿No te contesta al instante? Ya habéis pasado la etapa del tonteo y, probablemente, si no te responde ahora mismo, lo hará pronto. Confías en él, y no tienes razones para pensar mal.

4. No hay sexo bochornoso de la primera vez

Rozaduras, golpes, momentos embarazosos…Por suerte, no tendrás que volver a pasar por eso nunca más.

5. No tienes que buscar pareja para San Valentín

Solo por esto, todo el asunto ya merece la pena. ¿Te acuerdas de esos años tan patéticos sin pareja el 14 de febrero?

6. Ya tienes a alguien a quien torturar en las largas comidas familiares

Y por mucho que no le gusten, se viene contigo a escuchar los malísimos chistes de tu tío y los llantos de tu primo de 2 años (y a cuidar de ambos).

7. Tienes sexo siempre que quieres

No hace falta prepararlo demasiado. En vuestra relación de pareja, tienes acceso infinito a las relaciones sexuales.

8. Citas dobles

¿Sabes lo divertido que es salir con tus amigos y sus parejas? Aunque no es bueno cerrarte solo a ese grupo de compañía, las salidas de pareja pueden ser muy divertidas.

9. Disfraces de pareja

Ya se ha pasado Halloween, y vuestro disfraz en pareja ha triunfado, ¿cómo no? No es por precipitarte, pero seguro que ya estás pensando en el siguiente de Carnaval: ¿Rose y Jack de Titanic, Mickey y Minie Mouse? Las opciones son infinitas.

10. Tienes apoyo y amor incondicional

Esto es algo que, aunque pueda parecer obvio, es realmente importante. ¿Quién si no, va a animarte cuando te sientas hundida, ayudarte cuando estés cansada y mostrarte todo su cariño y afecto cuando estés deprimida?