Tita Cervera no desmiente que Borja sea el padre de sus mellizas

La baronesa Thyssen nunca ha tenido ‘pelos en la lengua’ y ésta vez no iba a ser menos. Carmen Cervera habla en primicia del padre de sus hijas pequeñas en la portada del número de octubre de Vanity Fair.

Es el secreto mejor guardado de la viuda del barón Thyssen, pero ésta vez se destapa y asegura que no le molesta cuando la prensa señala a su hijo Borja como el posible padre de las mellizas. Incluso deja en el aire un comentario que da mucho que pensar: “La imaginación puede ir a donde quiera. Cuando se inventan otras cosas que no son ciertas es cuando me molesta”.

A lo que la periodista no duda sugerir que entonces si no le molesta es porque es cierto que Borja sea el padre de las pequeñas. Tita ‘se va por las ramas’, pero deja el tema abierto a la libre interpretación: “Hombre, cosas tan serias con niños no se deberían decir... Cuando las niñas tengan uso de razón, ya sabrán”. Lo que Tita sí quiere dejar claro es que escogió al mejor padre para sus hijas: “Busqué al mejor”.

Sentada en la piscina con sus cuatro perros y un look de lo más juvenil y moderno, la baronesa vuelve a hablar de la relación de su hijo Borja y su mujer, Blanca Cuesta. Tita asegura que lo único que quería para su hijo era “una chica buena y trabajadora, que le quisiera mucho”; lo que no aclara es si lo ha conseguido con Blanca.

Cuando la periodista se refiere a su situación de distanciamiento familiar, ella afirma con rotundidad que: “una madre nunca pierde el cariño por su hijo. Lo que quiero es que se dé cuenta de que en la vida hay que luchar, que lleva un apellido honorable”.

En las imágenes Carmen luce un sugerente vestido blanco de lo más juvenil acompañado de altas dosis de photoshop, más exageradas aún en la zona de la cara. Sabemos que las famosas tienen una especial predilección por estar guapas y estupendas en todo momento, pero hay veces que se pasan de largo.

Cada vez que habla la baronesa, sus palabras se convierten en un ‘bombazo mediático’ del que todos hablan. Todos, menos su hijo Borja, quien desde hace un tiempo prefiere mantenerse al margen y no ofrecer declaraciones sobre la relación con su madre. ¿Hará Borja una excepción y explicará la verdadera relación que le une a sus, hasta ahora, sólo hermanas?