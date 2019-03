Tipos de chicos con los que rompes a los veintitantos

El que tu madre adora

Seguro que ha habido algún hombre a lo largo de tu vida que tu madre buscó para ti. Si lo encontraste tú solita y cometiste el error de presentárselo a tu madre demasiado pronto, seguro que ella lo adoraba y sufrió más que tú cuando lo dejasteis.

Aquel cuya madre te adoraba

También tenemos la versión contraria. ¿Te acuerdas de aquel chico que conociste…? Probablemente no, pero seguro que sí te acuerdas de su madre y de sus regalos extremadamente generosos y de sus paellas los domingos…

Con el que ibas a compartir tu vida para los restos

Teníais toda la vida planeada juntos, los nombres de vuestros futuros e inexistentes bebés, hasta que de repente… ¡Bang! Se acabó la relación.

El que nunca maduraba

Da igual las veces que le dijeras que hiciera la cama, la colada o que dejara de enfadarse cada vez que no hacías lo que él quería. Tú ya sabías que lo vuestro no sería para siempre, y no te equivocaste.

Y el que era demasiado maduro para ti

Le conociste en un bar de treintañeros molones y salisteis un par de meses. Por suerte, te diste cuenta de que no era para ti antes de que fuera demasiado tarde.

El rollo de varias noches

Siempre coincidíais en el mismo pub y, para qué mentir: fue divertido durante un tiempo. Tal vez intentaste llevarlo a una relación seria, pero nunca funcionó.

El amigo de tu ex

¿Te acuerdas de todas las veces que le dijiste a tu ex lo guapo que era su amigo? Bueno, pues seguro que estuviste con él durante un tiempo relativamente corto. Todos sabemos que los amigos de los ex no serán los definitivos. Regla de oro.

El del piso cutre de estudiantes

Cada vez que te quedabas a dormir suplicabas que hubiera ordenado la habitación y no pisar un trozo de pizza al bajar de la cama. Admitámoslo, el chico necesita un poco de higiene, y una novia que sea como su madre.

Con el que rompiste un millón de veces

Que sí que no… Así estuvisteis bastantes años. Al final, hubo una vez definitiva. ¡Menos mal!

El que conociste en Tinder

Parecía genial… en la foto. Y muy simpático… por chat. ¿Qué pasó en la cita real? Mejor ni comentarlo.