Los tipos de amigas que toda mujer tiene durante una ruptura

1. La amiga que siempre está enfadada

Sorprendentemente, está más enfadada con tu ex de lo que tú podrías estarlo. No para de decirte lo buena novia que fuiste y lo idiota que fue él al dejarte marchar. Hace boxeo, y sabes que si algún día se lo cruza por la calle, recibirá su merecido (o al menos, eso esperas).

2. La que sabe cómo te sientes

A este tipo de amiga es a la que verdaderamente acudes cuando quieres llorar y atacar su nevera, porque sabes que no te atacará. Al contrario, se sentará contigo a ver Love Actually una vez más con un par de botellas de vino, y te escuchará con paciencia hasta que te encuentres mejor.

3. La que no te entiende

Su vida amorosa ha sido envidiablemente perfecta y no entiende de rupturas. Bueno, sí que lo hace, pero teniendo en cuenta que siempre ha sido ella la que rompía con los hombres, al menos no entiende de corazones rotos. Para tu amiga, tu vida se solucionaría con una noche de chicas, muchos gin tonics y un nuevo ligue.

4. La que quiere que te recuperes

Te comprará flores, planeará una escapada entre amigas y te sorprenderá con maravillosos envíos a la oficina. Todo lo que quiere es que pases página, y te dirá a todo que sí con tal de verte mejor.

5. La cotilla

Desde que bloqueaste a tu ex en todas las redes sociales posibles (aunque ahora te arrepientes un poquito de ello), ella está a la caza de información, y te manda pantallazos diarios de las cosas que publica, sus nuevos amigos y quién le “likea” las fotos. Vamos, lo que se llama una espía de 10. Al principio te parece (relativamente) bien lo que hace por ti, pero cuando empieces a pasar página, desearías no saber lo que pasa en la vida de tu ex.

6. La optimista

Ella no ve la ruptura como un final, sino como una nueva y fabulosa vida de soltera: podrás ir a todas las fiestas, salidas y reuniones de amigos a las que antes no podías asistir por tener pareja. Y, además, no tendrás que aguantar a su familia.