Hace poco más de un mes que Pilar Rubio y Sergio Ramos se dieron el 'sí, quiero'. Desde entonces la pareja, pero sobre todo la colaboradora de 'El Hormiguero', es mucho más activa en redes sociales y nos muestra su día a día.

Imágenes inéditas de la ceremonia, el significado de sus tatuajes, su luna de miel, sus vacaciones familiares de este verano y un largo etcétera.

Ahora Pilar ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía de cuando ella era pequeña. ¡Qué monería! Pero sin ninguna duda lo que más han destacado sus seguidores es el inmenso parecido a su hijo mayor, Sergio Ramos Jr, ¡son indénticos! "Once upon a time...#babypilar #memories", escribía Pilar. La fotografía ya cuenta con más de 48.000 'me gusta' y más de 400 comentarios. ¡Dale al play para ver la foto!

