La tierna felicitación de Tamara Falcó a Enrique Iglesias

Tamara Falcó no ha querido perderse el cumpleaños de su hermano Enrique Iglesias y le ha dedicado una foto en Instagram de cuando eran pequeños disfrutando de un día de playa. "Happy Birthday Henry, te quiero", con este mensaje ha querido felicitar la diseñadora a Enrique por su cuarenta y dos cumpleaños.

A pesar de la distancia, los hermanos están muy unidos y así lo ha demostrado Tamara con esta felicitación. Además, Enrique se ha convertido en un gran apoyo para su hermana que está pasando por un complicado momento: "Me ayudan mucho, el primero mi hermano Enrique, que me dice: '¡Y qué más da!'. Cuando quieres a alguien, no solo ves su físico", contó Tamara a los medios.