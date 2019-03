El terrible momento que Sara Carbonero vivió dentro de un avión

Sara Carbonero ha compartido con todos a través de su blog de ELLE la terrible experiencia que vivió dentro de un avión. La presentadora cuenta en un nuevo post el angustioso momento que vivió en un vuelo Porto-Madrid.

Debido al aire y que volaron con el viento de frente, el vuelo pasó de tener una duración de unos 50 minutos a casi dos horas. Unas horas que se convirtieron en uno de los momentos más desesperantes que ha vivido la presentadora.

"Lo normal para un vuelo Porto-Madrid es tardar unos 50 minutos o una hora. Bueno pues llevábamos casi dos horas en el aire y ni siquiera estábamos cerca del aeropuerto de destino", relata Sara en su blog. Además, añade: "Llegué a pensar que el avión realmente tenía algún problema o avería y que no querían decirnos nada por no sembrar el pánico, pensé que en cualquier momento nos podíamos estrellar, que en casos así era una suerte estar incomunicado para no poder mandar mensajes a nuestros seres queridos", cuenta.

Un miedo que como confiesa la propia Sara en su blog ha incrementado desde que es madre.