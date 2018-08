Hugo Paz había estado celebrando por todo lo alto la magistral boda de su hermano el pasado fin de semana donde todo había quedado a la perfección. Pero parece que la emoción y la alegría que el televisivo irradiaba no le duró mucho.

Y es que como era el encargado de llevar en su coche a su madre y hermano a la ceremonia, se le ocurrió reflejar su emoción grabándose en sus Instagram Stories mientras conducía gritando un par de "te quieros" camino a la ceremonia.

Un gesto que hizo que muchos de sus seguidores tacharan al ex de Sofía Suescun de imprudente, ya que llevaba el móvil mientras conducía y porque había más personas con él en el coche. Durante algunas de las imágenes grabadas se podía escuchar a su propia madre advirtiéndole de que debía de tener cuidado, y aunque los vídeos no duraron mucho, mostraron un claro ejemplo de lo que no se debe hacer mientras se está al volante.