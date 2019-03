El terrible enfado de la hija de Manolo Escobar tras conocer a su supuesta hermana

Después de que María Eva García Figueras haya interpuesto una demanda de paternidad para ser reconocida como hija de Manolo Escobar, Vanessa, la hija del cantante, ha querido hablar al respecto y ha hecho unas declaraciones muy serias en una entrevista concedida a Look.

"Mi familia nunca ha oído hablar de ella. Lo que dijo no coincidía ni en fechas ni en nada. Lo que dijo en su día no tenía ningún sentido, lo tendrá que demostrar", ha comentado de forma rotunda Vanessa.

Y es que María Eva presentó, entre otras cosas, una carta escrita por su madre para corroborar que ella también es hija del cantante: "Yo, con la cabeza lúcida, afirmo y juro que antes de mi matrimonio hubo una relación de novios con Manuel García Escobar. Después mi María Eva nació por esa relación anterior. Mi hija María Eva García Figueras es hija natural, de sangre, de Manuel García Escobar, el conocido Manolo Escobar. Lo firmo y juro".

Sin duda esto parece que no ha gustado nada a Vanessa que también ha querido añadir su opinión respecto a estas palabras: "Se quedó embarazada a los pocos días de dar a luz, estando en la cuarentena. Ya me dirás si la madre de esta señora, recién parida y teniendo un marido, se acuesta con un señor como mi padre, que no es su marido, que se acaba de casar con mi madre, que no era ni famoso...".