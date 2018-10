El terrible drama económico que vive Julián Contreras

Julián Contreras está viviendo un terrible momento. El hijo de Carmina Ordóñez ha concedido una entrevista al periódico La Razón, donde ha confesado el drama económico que está viviendo.

“Vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando”, ha confesado.

Y es que desde hace dos semanas no tiene ni dónde vivir, a lo que hay que sumar los problemas de salud de su padre, que ha sido intervenido de un glaucoma: “Un día viendo la televisión me dijo que no veía, entonces me lo llevé a toda prisa a Urgencias y luego le pasó en el otro ojo”. Y es que parece ser que su padre se está quedando ciego: “Imagínese cómo se vive esto si cada noche dormimos en un sitio distinto”, añade.