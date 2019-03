¿Terminas tus estudios? 20 cosas que nadie te ha contado

1. Cambia tu forma de calcular el tiempo

Tu año se dividía en cuatrimestres, tus vacaciones se regían por el periodo de exámenes y acudir a ese festival o no dependía de la entrega del trabajo. Ahora podrás tener vacaciones cuando tú quieras y tu jefe te deje, sin importar si es febrero o junio.

2. La independencia burocrática

Los tiempos en los que te ayudaban a rellenar los formularios o hacías tres visitas en un día a secretaría han llegado a su fin. Si tienes que ir a Hacienda, la seguridad social o el banco, prepara tus mejores armas. Hasta conseguir cita previa será una odisea.

3. La madurez cuesta y aquí vas a empezar a pagarla

Como si un profesor de la película “Fama” te sermoneara, tu cuenta bancaria sabrá lo que cuestan las cosas. Querrás hacer frente a todos tus gastos y aunque comiences a ganar más dinero, también gastarás más.

4. ¡Adiós deberes!

Se acabaron los trabajos, deberes, exposiciones y resúmenes de libros sin fin. Las tardes son para disfrutar sin tareas pendientes.

5. Cambia de look

Te sientes más madura y quieres que tu estilismo refleje eso. Ha llegado una nueva etapa vital, ¿nos vamos a la pelu?

6. La importancia de la amistad

Otorgas aún más valor a la gente que has conocido a lo largo de estos años. Los que se han convertido en tus amigos más íntimos ya son casi de tu familia.

7. Cuidarse por dentro

Creías que nunca te iba a pasar, pero comer pizza todos los días pasa factura. Quieres apuntarte al gimnasio y no te acuestas sin desmaquillarte. Los 30 están más cerca.

8. Eres un yogurín

Te avergüenzas de ser la persona más joven de la oficina porque crees que reflejas inexperiencia. ¡Tranquila! Sabrás demostrar a tus compañeros todo lo que vales.

9. ¡Hasta el infinito!

No pongas metas a tus sueños, siempre es un buen momento para echar a volar y salir de tu zona de confort.

10. Excelencia

El mundo amoroso se paraliza un poco, prefieres esperar a que llegue alguien que te importe de verdad. Mejor uno bueno que cinco aburridos.

11. ¿Cuatro horas de sueño?

No volverás a aguantar ese ritmo más de dos días. Si quieres ser persona al día siguiente, tendrás que dormir más y mejor.

12. Aprende a no comparar

Tus compañeros de estudios irán haciendo su camino, algunos tomaran vías muy distintas. Cada persona es diferente y lo que les funciona a ellos no tiene por qué valer para ti.

13. El tiempo se acelera

Madonna cantaba “time goes by so slowly”, pero el tiempo no pasa nada despacito, de hecho vuela. Antes de que te des cuenta mirarás hacia atrás y habrán pasado cinco años desde tu graduación.

14. El trabajo de tu vida

Lucha por conseguir el trabajo de tus sueños, cuando lo consigas entenderás que no es cómo lo habías imaginado.

15. Pero donde menos lo esperas

Encontrarás tu vocación. Quizás por puro azar llegarás hasta el lugar en el podrás decir, he venido para quedarme.

16. La jornada laboral

Pronto descubrirás que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿A quién le apetece ir a trabajar con el día que hace? Las pellas en el trabajo no existen.

17. ¿Tienes un plan de ahorro?

La idea de empezar a ahorrar va más allá de necesitar dinero para un viaje. El futuro te espera y es necesario tener un colchón para imprevistos.

18. Experta en aparentar

Aunque sientas que no tienes ni idea de lo que estás haciendo o hacia dónde te diriges tiene que parecer que lo sabes. Cabeza alta y mirada al frente.

19. Padres al rescate

Llamarás a tus padres más que nunca. Comienzas a valorar lo importante y difícil que es su labor. Dales siempre las gracias.

20. ¿Hacia dónde voy?

No esperes que por haber terminado la universidad todos los misterios del universo sean desvelados. La verdad está ahí fuera, sal y descúbrelo.