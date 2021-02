A algunas personas el confinamiento les ha venido bien en cuanto a hábitos saludables se refiere, como es el caso de Terelu Campos, quien en vez de deleitarse haciendo recetas muy altas en calorías, decidió poner un punto y aparte en su vida y empezar una dieta mucho más estricta que consiste simplemente en comer sano. Es así como la colaboradora fue mostrando su proceso a lo largo del 2020 que, como quedó claro en un espectacular posado en bañador que hizo en verano, estaba dando sus frutos.

Pero ahora parece que a la hija de María Teresa Campos no le basta con verse con unos 10 kilos menos que hace un año, sino que ha optado por ir un paso más allá y hacerse un interesante retoque estético para mejorar aún más su figura. "¡Este año me he propuesto enseñar los brazos en televisión! Estoy harta de taparme con rebequitas o blazers incluso en verano" escribía la colaboradora. Y es que, esta siempre había tenido un complejo acerca de sus extremidades superiores ya que es muy común que, tras adelgazar, la grasa continúe ahí en lo que se conoce como "brazos de murciélago".

Terelu Campos durante su retoque estético | Instagram

Además, ha seguido dando las claves del tratamiento por el que ha optado: "Consiste en un lifting de brazos sin cirugía que funciona con ultrasonidos. ¡Y no duele!", lo que demuestra que este retoque es fácil, rápido y lo más importante: ni siquiera hace falta pasar por quirófano. Así que ahora, Terelu está preparada para seguir luciendo tipazo un año más, lo que se espera que haga que la colaboradora se sienta más feliz que nunca, a gusto consigo misma y que además, le haga olvidar todas las polémicas familiares vividas en los últimos meses que aseguraban que su madre tenía una deuda de casi 700.000 euros con Hacienda.

