Carbonero: 'Si tengo que hablar de Iker, lo haré'

La revista Semana recoge en su número la entrevista con una de las mujeres de moda. Sara Carbonero no entiende la polémica desatada por sus declaraciones sobre el egoísmo de CR7: "A mí me ponen a hablar del Madrid y lo hago de Mourinho, de Ronaldo y si tengo que hablar de Iker también lo haré, a las pruebas me remito", sentencia.

Cuando dice hablar, no se entiende si será políticamente correcta, como hasta ahora, o también se atreverá a criticar, la obligación de todo periodista. La sensación que ha dado con lo de Cristiano Ronaldo es de querer suavizar todo a posteriori. El mismo Iker tuvo que salir a matizar que CR7 era egoísta en el 'sentido positivo' de la palabra.

Confiesa que el Mundial fue "duro" para ella, aunque nunca pensó en tirar la toalla. No se ve como la más guapa de España, sino como "la que está hasta en la sopa".

Confía mucho en las maquilladoras. No hace deporte ni se cuida porque no le obsesiona su imagen. Eso si, la parte de su cuerpo que más le enorgullece son los ojos y el pelo.