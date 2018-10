La original y diferente tarta de cumpleaños de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es una persona que se muestra tal y como es en cada momento, haciendo todo lo que le apetece mientras se sienta bien con ella misma. Siempre ha sido un personaje público muy criticado por hacer las cosas a su manera y como ella quiere: ya le pasó cuando se casó con vaqueros o con sus sexys vestidos de Nochevieja para dar Las Campanadas.

Esta vez, la presentadora ha mostrado la original tarta sobre la que ha soplado las velas de su cumpleaños: una pizza de trufa. “Cada uno se pone las velas donde quiere, ¿no? Pizza con trufa…. La mejor para celebrar mi día”, ha escrito Pedroche junto a una publicación en Instagram donde sale soplando las velas.

Su marido, el chef Dabiz Muñoz, fue el primero en felicitarla públicamente con una fotografía que colgó en su perfil junto a unas palabras muy bonitas llenas de amor. “Muchas felicidades al amor de mi vida, a mi compañera, amiga y mi amante… me cambiaste la vida radicalmente, me haces muy feliz cada día, me siento afortunado por estar cerquita tuyo cada minuto, tu sonrisa, tu mirada, tu personalidad…”, unas palabras llenas de auténtico amor que demuestran que su matrimonio va genial.